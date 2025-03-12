Maxar восстанавливает доступ к спутниковым изображениям для Украины

Как подтвердили украинские пользователи сервиса, они уже получают уведомления о возобновлении доступа.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies начала восстановление аккаунтов украинских пользователей в программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) после недавней блокировки.

Как подтвердили украинские пользователи сервиса, они уже получают уведомления о возобновлении доступа, сообщает Militarnyi.

GEGD — это программа правительства США, предоставляющая доступ к коммерческим спутниковым снимкам, собранным по его запросу. В начале марта администрация президента Дональда Трампа временно заблокировала возможность использования этих данных Украиной, что стало частью более широкого ограничения на предоставление разведданных.

Однако после состоявшихся 11 марта переговоров между Украиной и США Вашингтон отменил паузу в военной помощи и обмене разведданными. Практически сразу же пользователи начали получать сообщения о восстановлении доступа к GEGD.

Напомним, 5 марта стало известно, что США приостановили обмен разведданными с Украиной, включая данные, которые использовались для нанесения ударов по стратегическим целям на территории России и для наведения высокоточного оружия у линии фронта.

7 марта Maxar Technologies официально подтвердила, что ограничение было введено по решению правительства США.

На переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.

Также по результатам встречи США немедленно отменяют паузу в помощи безопасности Украины. Кроме того, стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о разработке минеральных ресурсов Украины.