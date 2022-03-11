На аеродромі поблизу Луцька пролунали вибухи

Інформації про жертв і постраждалих немає.
У п'ятницю, 11 березня, армія Російської Федерації завдала удару по аеродрому біля Луцька.
Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.
За його словами, Вранці о 05.45 на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. На місці виникла пожежа. Наразі над її ліквідацією працюють рятувальники.
За попередньою інформацією жертв немає. Усі обставини встановлюються.
До слова, надранок про вибухи в місті почали повідомляти користувачі Мережі та публікувати відповідні відео. У місті оголосили повітряну тривогу. Людям рекомендують перебувати в укритті.
У зв‘язку із вибухами в Луцьку тимчасово припинили роботу двох котелень, – повідомили в ДКП "Луцьктепло".
Нагадаємо, у Дніпрі вночі 11 березня сталося три авіаудари, щонайменше одна людина загинула.
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