На аеродромі поблизу Луцька пролунали вибухи

Інформації про жертв і постраждалих немає.

У п'ятницю, 11 березня, армія Російської Федерації завдала удару по аеродрому біля Луцька.

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Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.



За його словами, Вранці о 05.45 на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. На місці виникла пожежа. Наразі над її ліквідацією працюють рятувальники.

За попередньою інформацією жертв немає. Усі обставини встановлюються.

До слова, надранок про вибухи в місті почали повідомляти користувачі Мережі та публікувати відповідні відео. У місті оголосили повітряну тривогу. Людям рекомендують перебувати в укритті.

У зв‘язку із вибухами в Луцьку тимчасово припинили роботу двох котелень, – повідомили в ДКП "Луцьктепло".

Нагадаємо, у Дніпрі вночі 11 березня сталося три авіаудари, щонайменше одна людина загинула.

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