На аэродроме вблизи Луцка раздались взрывы

Информации о жертвах и пострадавших нет.

В пятницу, 11 марта, армия Российской Федерации нанесла удар по аэродрому возле Луцка.

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Об этом сообщил глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.



По его словам, утром в 05.45 на аэродроме вблизи Луцка прозвучали взрывы. На месте возник пожар. Сейчас над его ликвидацией работают спасатели.

По предварительной информации, жертв нет. Все обстоятельства устанавливаются.

К слову, утром о взрывах в городе начали сообщать пользователи Сети и публиковать соответствующие видео. В городе объявили воздушную тревогу. Людям рекомендуют находиться в укрытии.

В связи со взрывами в Луцке временно прекратили работу двух котельных, сообщили в ГКП "Луцктепло".

Напомним, в Днепре ночью 11 марта произошло три авиаудара, по меньшей мере, один человек погиб.

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