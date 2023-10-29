На Херсонщині знищено чотири БПЛА противника (фото)

На Херсонщині 29 жовтня воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищено три ударні БПЛА "Ланцет" та один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" окупантів.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

Бійці оприлюднили фото уламків збитого ударного дрона "Ланцет".

Знищені БПЛА Фото: Повітряне командування "Південь"

Нагадаємо, 25 жовтня Славута, де немає військових частин чи об'єктів, постраждала від десятка ворожих БПЛА. Наслідки атаки жахливі. Деталі – в ТСН.

Тим часом ЗСУ прицільними удари по позиціях ворога щодня знищують його техніку та особовий склад. Зокрема, днями підбито супутникові системи зв'язку, гармати, кілька гаубиць Д-30, танки, броньовані автомобілі.

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