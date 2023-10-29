На Херсонщині знищено чотири БПЛА противника (фото)

Бійці Херсонської зенітної ракетної бригади збили розвідувальний та ударні безпілотники противника.
На Херсонщині 29 жовтня воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищено три ударні БПЛА "Ланцет" та один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" окупантів.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".
Бійці оприлюднили фото уламків збитого ударного дрона "Ланцет".
Нагадаємо, 25 жовтня Славута, де немає військових частин чи об'єктів, постраждала від десятка ворожих БПЛА. Наслідки атаки жахливі. Деталі – в ТСН.
Тим часом ЗСУ прицільними удари по позиціях ворога щодня знищують його техніку та особовий склад. Зокрема, днями підбито супутникові системи зв'язку, гармати, кілька гаубиць Д-30, танки, броньовані автомобілі.
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