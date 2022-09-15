На що окупанти перетворили Ізюм (відео)

Жах від пережитого читається у всьому.
В Ізюмі на Харківщині, який ЗСУ звільнили від російських загарбників, документують злочини окупантів.
Відео зі зруйнованого міста опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"І прийшов страшний "російський мир": на що перетворився Ізюм під час окупації", - написав Геращенко.
Колись тихе та спокійне місто після приходу російської армії більше нагадує декорації до постапокаліптичного фільму.
"Жах від пережитого читається у всьому – у зруйнованих будинках, понівечених дорогах, розбитих магазинах, у букві Z на кожному паркані та в очах місцевих жителів", – констатував Геращенко.
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