На що окупанти перетворили Ізюм (відео)

Жах від пережитого читається у всьому.

В Ізюмі на Харківщині, який ЗСУ звільнили від російських загарбників, документують злочини окупантів.

Відео зі зруйнованого міста опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"І прийшов страшний "російський мир": на що перетворився Ізюм під час окупації", - написав Геращенко.

Колись тихе та спокійне місто після приходу російської армії більше нагадує декорації до постапокаліптичного фільму.

"Жах від пережитого читається у всьому – у зруйнованих будинках, понівечених дорогах, розбитих магазинах, у букві Z на кожному паркані та в очах місцевих жителів", – констатував Геращенко.

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