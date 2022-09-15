Во что оккупанты превратили Изюм (видео)

Ужас от пережитого читается во всем.

В Изюме в Харьковской области, который ВСУ освободили от российских захватчиков, документируют преступления кафиров.

Видео из разрушенного города опубликовал советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"И пришел страшный "русский мир": во что превратился Изюм во время оккупации", – написал Геращенко.

Когда тихий и спокойный город после прихода российской армии больше напоминает декорации к постапокалиптическому фильму.

"Ужас от пережитого читается во всем – в разрушенных домах, изуродованных дорогах, разбитых магазинах, в букве Z на каждом заборе и в глазах местных жителей", – констатировал Геращенко.

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