Естонцю було 42 роки.
На війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер. Іноземець захищав Україну на Харківщині.
Про це повідомив користувач Дмитро Мороз у фейсбуці.
"На Харківщині загинув 3-й естонець, який воював за Україну. Мартін Яегер, йому було 42 роки", - написав він та прикріпив фото загиблого героя.
Станом на 18:17 23 червня ні Міністерство закордонних справ Естоніїї, ні Міністерство закордонних справ України не прокоментували цю інформацію.
Нагадаємо, у квітні цьогоріч на війні в Україні загинув доброволець із Німеччини. Йому було 37 років. За даними спецпідрозділу Інтернаціонального легіону, боєць загинув під час обстрілу російської артилерії 14 березня. Він працював з безпілотником-розвідником з укриття, коли отримав пряме влучення.
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