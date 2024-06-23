На війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер. Іноземець захищав Україну на Харківщині.

Про це повідомив користувач Дмитро Мороз у фейсбуці.

"На Харківщині загинув 3-й естонець, який воював за Україну. Мартін Яегер, йому було 42 роки", - написав він та прикріпив фото загиблого героя.

Станом на 18:17 23 червня ні Міністерство закордонних справ Естоніїї, ні Міністерство закордонних справ України не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, у квітні цьогоріч на війні в Україні загинув доброволець із Німеччини. Йому було 37 років. За даними спецпідрозділу Інтернаціонального легіону, боєць загинув під час обстрілу російської артилерії 14 березня. Він працював з безпілотником-розвідником з укриття, коли отримав пряме влучення.

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