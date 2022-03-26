На Волині збили ракети, випущені з Білорусі

Ворог завдав три ракетні удари по області.

Ввечері 26 березня ворог завдав ракетних ударів по Волинській області. Всі ракети були випущені з території Білорусі.

Про це повідомив заступник голови ОВА Андрій Ярмольський.

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"На Волині військові збили три ракети, які були випущені з території Республіки Білорусь", – сказав Андрій Ярмольський.

Нагадаємо, раніше голова Волинської обласної військової адміністрації повідомив, що за 10 кілометрів від Луцька у суботу, 26 березня, збили, ймовірно, ворожий безпілотник або ракету. "За попередньою інформацією, орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета", - йшлося у повідомленні.

Варто зазначити, що перед цим у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

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