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На Волыни сбили ракеты, выпущенные из Беларуси

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На Волыни сбили ракеты, выпущенные из Беларуси

Associated Press

Враг нанес четыре ракетных удара по области.

Вечером 26 марта враг нанес ракетные удары по Волынской области. Все ракеты были выпущены с территории Белоруссии.

Об этом сообщил заместитель председателя ОВА Андрей Ярмольский.

"На Волыни военные сбили три ракеты, выпущенные с территории Республики Беларусь", – сказал Андрей Ярмольский.

Позже глава Волынской ОВА уточнил, что из воздушных целей над территорией Республики Беларусь произошел обстрел четырьмя ракетами. Три из четырех удалось сбиты в небе над Волынью

Напомним, ранее у Волынской областной военной администрации сообщили, что в 10 километрах от Луцка в субботу, 26 марта, сбили, вероятно, вражеский беспилотник или ракету. "По предварительной информации, ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО была сбита БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета", — говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

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