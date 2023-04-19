Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Влучань не було.

Ввечері 18 квітня російську окупанти запустили по Україні безпілотники: один було збито над Дніпропетровщиною.

Про це у повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вчора пiзно ввечерi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" збили над Дніпропетровщиною безпiлотник агресора. Ймовiрно, "Shahed-136". Дякую оборонцям неба за роботу", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу в регіоні було оголошено 18 квітня: від 20:41 до 22:05, а також вночі 19 квітня: 02:23 - 02:43.

Нагадаємо, увечері 18 квітня знищено шість дронів-камікадзе "Shahed-136/131" та БпЛА ОТР "Орлан-10".

У ніч проти 19 квітня окупаційні війська випустили 12 дронів-камікадзе. Українським захисникам вдалося збити десять цілей. Є влучання на Одещині.

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