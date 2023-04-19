Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Попаданий не было.

Вечером 18 апреля российские оккупанты запустили по Украине беспилотники : один был сбит над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вчера поздно вечером военные из воздушного командования "Восход" сбили над Днепропетровщиной беспилотник агрессора. Вероятно, "Shahed-136". Спасибо защитникам неба за работу", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в регионе была объявлена 18 апреля: с 20:41 до 22:05, а также ночью 19 апреля: 02:23 – 02:43.

Напомним, вечером 18 апреля уничтожены шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БПЛА ОТР "Орлан-10".

В ночь на 19 апреля оккупационные войска выпустили 12 дронов-камикадзе. Украинским защитникам удалось сбить десять целей. Есть попадания в Одесской области.

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