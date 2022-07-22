Обстріл школи у Краматорську: з-під завалів дістали тіло чоловіка

У Краматорську рятувальники під час розбирання завалів зруйнованої внаслідок обстрілу однієї зі шкіл міста виявили тіло чоловіка.

Ще двоє людей можуть перебувати під руїнами.

Про це "Суспільному" повідомила речниця ГУ ДСНС України в Донецькі області Вероніка Бахал.

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"Під завалами можливе перебування ще двох осіб", — йдеться у повідомленні відомства.

Рятувальники додали, що проведено розчищення та розбирання близько 110 тонн зруйнованих елементів будівлі школи, роботи тривають.

Нагадаємо, 21 липня російські окупанти обстріляли школу у Краматорську. На місце одразу виїхали рятувальники.

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