Росіяни обстріляли центральний ринок в Бахмуті: фото

Сьогодні зранку, 21 липня, російські війська обстріляли центральних ринок у Бахмуті Донецької області. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"Бахмут зазнає щоденні руйнування від ворожих обстрілів. Сьогодні з самого ранку зазнав обстрілу Центральний ринок міста, внаслідок чого відбулося загоряння декількох торгівельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Дані про загиблих і постраждалих уточнюються.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Пожежу на ринку вже ліквідували. На місці обстрілів працювали 27 надзвичайників та 4 одиниці техніки.

Фото: Facebook/ ДСНС України

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