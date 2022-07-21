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Обстріл школи в Краматорську: під завалами можуть бути люди (фото)

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Обстріл школи в Краматорську: під завалами можуть бути люди (фото)

Окупанти обстріляли школу в Краматорську / Фото: Facebook/ ДСНС України

Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі.

У Краматорську Донецької області рятувальники розбирають завали обстріляної росіянами школи. Під руїнами навчального закладу можуть бути люди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"Сьогодні зранку краматорські рятувальники прибули на місце проведення розбору завалу частково зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі однієї зі шкіл міста", - йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу надзвичайники виявили, що окупанти зруйнували середню частину триповерхової будівлі школи, під завалом можуть перебувати люди. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, окрім школи в Краматорську, окупанти обстріляли ще й школу в Костянтинівці.

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