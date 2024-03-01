Операція РФ "Майдан-3": у ГУР назвали прізвища зі списку учасників

Навесні Росія може здійснити спробу організації масових протестів в Україні – так званий "Майдан-3", аби через дестабілізацію ситуації всередині країни завдати військової поразки на сході. За даними ГУР, спецоперації запланована на березень-травень 2024 року.

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону назвав кілька прізвищ зі списку тих, кого РФ вирішив залучити до підривної кампанії проти України.

Так, у цьому списку: перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко та колишній помічник Путіна Владислав Сурков.

Крім того, у ньому є прізвища зрадників України, які втекли до Росії, а також прізвища тих людей, які наразі перебувають в Україні.

"Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні. На жаль, є і прізвище з тих людей, які зараз перебувають на території України як об’єкти впливу. Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється", - розповів Юсов.

Юсов додав, що Служба безпеки України та в цілому сектор безпеки оборони над цим працюють.

"Майдан-3" – операція РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 2023 року заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни. У Кремлі готують план під кодовою назвою "Майдан-3" з повалення всієї влади України на чолі із самим Зеленським.

У ВР також прокоментували цей російський план. Там заявили, що "Майдан-3" спрямований на те, аби посварити всіх всередині нашої країни.

Ворог у своєму плані "Майдан-3" хоче розхитати ситуацію всередині України, успіхом для росіян стали б масові заворушення всередині України і недовіра до владних рішень.

Андрій Юсов розповів, що з $1,5 млрд, які росіяни виділили на цю операцію, $250 млн пішли на розвиток ворожих проєктів в Telegram. Він повідомив, що росіяни розпочали цю діяльність ще восени і наразі продовжили до червня 2024 року.

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