Операция РФ "Майдан-3": в ГУР назвали фамилии из списка участников

Весной Россия может предпринять попытку организации массовых протестов в Украине – так называемый "Майдан-3", чтобы из-за дестабилизации ситуации внутри страны нанести военное поражение на востоке. По данным ГУР, спецоперация запланирована на март-май 2024 года.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал несколько фамилий из списка тех, кого РФ решил вовлечь в подрывную кампанию против Украины.

Так, в этом списке: первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и бывший помощник Путина Владислав Сурков.

Кроме того, в нем есть фамилии предателей Украины, сбежавших в Россию, а также фамилии тех людей, которые сейчас находятся в Украине.

"Понятно, что все коллаборанты-предатели, которых приютила московия, будут так или иначе в этом задействованы. К сожалению, есть и фамилия из тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины как объекты влияния. Это не значит, что они уже дали согласие. Эта информация проверяется", — рассказал Юсов.

Юсов добавил, что Служба безопасности Украины и целом сектор безопасности обороны над этим работают.

"Майдан-3" – операция РФ против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2023 года заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны. В Кремле готовят план под кодовым названием "Майдан-3" по свержению всей власти Украины во главе с самим Зеленским.

В ВР также прокомментировали этот план. Там заявили, что "Майдан-3" направлен на то, чтобы поссорить всех внутри нашей страны.

Враг в своем плане "Майдан-3" хочет расшатать ситуацию внутри Украины, успехом для россиян стали бы массовые беспорядки внутри Украины и недоверие к властным решениям.

Андрей Юсов рассказал, что из $1,5 млрд, которые россияне выделили на эту операцию, $250 млн пошли на развитие вражеских проектов в Telegram. Он сообщил, что россияне начали эту деятельность еще осенью и продолжили до июня 2024 года.

Читайте также ведущие новости дня: