Подоляк оцінив загрозу війни в Криму

Подоляк вкотре наголосив, що питання територіальної цілісності України на переговорах з РФ - є принциповим.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що військових дій в тимчасово окупованому Криму не буде.

Про це він розповів в прямому ефірі спільного марафону "Єдині новини" 2 квітня.

Подоляк вкотре наголосив, що питання територіальної цілісності України на переговорах з РФ - є принциповим. Він додав, всі пропозиції, запропоновані українською стороною щодо територіальної цілісності, передані російській стороні.

"Що стосуєттся територальної цілісності України, для нас - це принципове питання. По-друге, це питання - суто президентське. Питання, які стосуються територіальної цілісності, виносяться окремо. Щодо Криму, то ми вважаємо, що це важливо обговорювати кримську проблематику. Тому що, безумовно, війна за Крим неможлива. З точки зору політико-дипломатичного врегулювання, бо там у нас уже є багато і гуманітарних аспектів, і аспектів, які стосуються етнічної групи кримських татар, та інше. Ми хочемо це обговорювати, бо це ключове на сьогодні. Всі ці пропозиції є запропоновані українською стороною у плані, який ми передали РФ", - розповів радник ОП.

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