Подоляк оценил угрозу войны в Крыму

Подоляк в очередной раз подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины на переговорах с РФ является принципиальным.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что военных действий во временно оккупированном Крыму не будет.

Об этом он рассказал в прямом эфире совместного марафона "Єдині новини" 2 апреля.

Подоляк в очередной раз подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Украины на переговорах с РФ является принципиальным. Он добавил, что все предложения, предложенные украинской стороной по территориальной целостности, переданы российской стороне.

"Что касается территоральной целостности Украины, для нас — это принципиальный вопрос. Во-вторых, это вопрос — сугубо президентский. Вопросы, касающиеся территориальной целостности, выносятся отдельно. Что касается Крыма, то мы считаем, что это важно обсуждать крымскую проблематику. Потому что, безусловно, война за Крым невозможна.С точки зрения политико-дипломатического урегулирования, потому что там у нас уже много и гуманитарных аспектов, и аспектов, которые касаются этнической группы крымских татар и др. Мы хотим это обсуждать, потому что это ключевое сегодня . Все эти предложения предложены украинской стороной в плане, который мы передали РФ", — рассказал советник ОП.

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