Война закончится, когда за стол переговоров сядут президенты - Подоляк

Советник главы ОП подчеркнул, что сейчас стороны пытаются договориться о встрече Зеленского и Путина.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что завершение войны, развязанной Россией против Украины, возможно только тогда, когда состоится встреча между президентами стран.

"Я думаю, что мы можем выйти на потенциальные договоренности о встрече президентов. Потому что война заканчивается только после встречи президентов. Это же понятно", - сказал Подоляк в эфире марафона "Єдині новини" на 1+1.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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