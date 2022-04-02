В страны Балтии больше не поступает российский газ

В страны Балтии больше не поступает российский газ

Последней каплей стал шантаж со стороны России – речь идет о требовании Кремля платить за газ в рублях.

С начала апреля страны Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии – не импортируют природный газ из России.

Об этом сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс, передает издание DW.

Он отметил, что заявление России о том, что за газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ, поскольку на них больше нельзя полагаться.

Напомним, 2 апреля Министерство энергетики Литвы сообщило, что их страна первой в ЕС отказалась от российского газа. Это было сделано в ответ на энергетический шантаж России в Европе и на войну в Украине.

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