До країн Балтії більше не надходить російський газ

До країн Балтії більше не надходить російський газ

Останньою краплею став шантаж з боку Росії - йдеться про вимогу Кремля платити за газ у рублях.

Від початку квітня країни Балтії - Латвії, Литви та Естонії - не імпортують природний газ з Росії.

Про це повідомив Латвійському радіо голова правління оператора системи природного газу АТ Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдіс Барісс, передає видання DW.

Він зауважив, що заява Росії про те, що за природний газ можна буде розраховуватися тільки в російських рублях, стала сигналом про необхідність різко скоротити поставки з РФ, оскільки на них більше не можна покладатися.

Нагадаємо, 2 квітня Міністерство енергетики Литви повідомило, що їхня країна першою в ЄС відмовилася від російського газу. Це було зроблено у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні.

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