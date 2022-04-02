ЗСУ "підготували неприємності" для російських окупантів - Єрмак

Керівник Офісу президента зазначив, що українці скоро все побачать самі.
Збройні сили України "підготували неприємності" для російських загарбницьких сил.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram та опублікував спільну фотографію з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним після наради у президента Володимира Зеленського.
"Спитаєте, чому ми посміхаємось? Збройні сили підготували неприємності для окупанта. Скоро все побачите самі", - зазначив Єрмак.
Будь-яких подробиць посадовець не повідомив.
Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від окупантів усю Київську область. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook. "Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбників", – написала вона.
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