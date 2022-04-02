Позаблоковий статус: Арахамія розповів, що саме хочуть винести на референдум в Україні

Позаблоковий статус: Арахамія розповів, що саме хочуть винести на референдум в Україні

Лише після референдуму планують вносити зміни до Конституції.

Голова фракції "Слуга народу", голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що на референдум в Україні хочуть винести питання, пов’язане зі статусом держави.

Про це він сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Якщо буде підписаний такий договір (про гарантії безпеки – ред.) , коли ми будемо розуміти, що Україна максимально захищена, то наступною задачею буде внесення змін до Конституції України щодо позаблокового нейтрального статусу. І, звичайно, для того, щоб це зробити, ми хочемо провести референдум, тобто вирішувати буде український народ, а не українські політики", – розповів Арахамія.

"Ми з самого початку на цьому наполягали. І російська сторона спочатку активно дуже протидіяла цій саме нормі, але згодом вони погодились теж, що це єдиний тільки вихід в такій ситуації", – додав він.

Нагадаємо, раніше Арахамія заявив, що для того, щоб перейти до статусу нейтральності, Україні потрібно змінювати Конституцію, де закріплений курс до НАТО. І на ці зміни може піти рік.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше анонсував референдум задля імплементації договору щодо гарантій безпеки для України. За його словами, цей договір обов'язково має бути спочатку схвалений на референдумі українцями, а потім ратифікований парламентами України та країн-гарантів.

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