Повітряна тривога шириться Україною: яка загроза

В ЗСУ повідомили про запуск ракети в напрямку Полтавської області.

В Україні оголошена повітряна тривога 16 травня, яка поширюється на дедалі більшу кількість областей.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Сирени тривоги лунають у центрі, на сході та півночі України.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу та повідомили про запуск російської ракети на Полтавщину.

Мапа тривоги в Україні 16 травня

До слова, в ніч проти 16 травня в окупованому Криму лунали вибухи. В місцевих телеграм-каналах повідомлялося про нібито ракетну атаку і влучання по паливному складу на військовому аеродромі "Бельбек".

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