"Російський бунт матиме місце": експерт про можливий переворот в РФ

Поразки Росії у війні проти України можуть призвести до того, що росіяни почнуть ставити незручні для влади питання.

У Росії може спалахнути бунт громадян через невдоволення людей результатами війни проти України, а також вплив дій американських та європейських санкцій.

Про це ексклюзивно ТСН.ua розповів провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Желіховський.

"Я б тут зазначив, що прикладів в історії багато. Такі поразки Росії, коли вона з такими бровадами йшла на різного роду військові компанії і програвала їх – вони були каталізаторами підняття народу на певний супротив і навіть це призводило до зміни владного режиму. Аналогії і я не виключаю, що ті поразки, які відбуваються на території України і на Харківщині і на південному напрямку, можуть призвести до того, що росіяни зададуться питанням: "А навіщо ми це все зробили, адже ми і війну програли і перебуваємо під різними санкціями". І власне тоді і виникнуть питання. Тому цілком можливо, що російський бунт матиме місце, як і це було раніше", - зазначив експерт.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію.

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