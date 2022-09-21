"Российский бунт будет иметь место": эксперт о возможном перевороте в РФ

Поражение России в войне против Украины может привести к тому, что россияне начнут задавать неудобные для власти вопросы.

В России может вспыхнуть бунт граждан из-за недовольства людей результатами войны против Украины, а также влияния американских и европейских санкций.

Об этом ТСН.ua рассказал ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Станислав Желиховский.

"Я бы здесь отметил, что примеров в истории много. Такие поражения России, когда она с такими бровадами шла на разного рода военные компании и проигрывала их – они были катализаторами поднятия народа на определенное сопротивление и даже это приводило к смене властного режима. Аналогии и я не исключаю, что те поражения, которые происходят на территории Украины и на Харьковщине и на южном направлении, могут привести к тому, что россияне зададутся вопросом: "А зачем мы это все сделали, ведь мы и войну проиграли и находимся под разными санкциями". И собственно тогда и возникнут вопросы. Поэтому вполне возможно, что российский бунт будет иметь место, как и это было раньше", — отметил эксперт.

Напомним, 21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Читайте также: