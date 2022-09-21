Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обстреляли Сумщину: выпустили 13 артснарядов

Дата публикации
Просмотры
226
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли Сумщину: выпустили 13 артснарядов

Фото: Associated Press

Российские войска обстреливают Сумскую область.

Во вторник, 20 сентября, около 23:00 оккупанты обстреляли территорию Эсманьской общины. Россияне выпустили 13 артснарядов.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, обошлось без жертв и разрушений.

"Остальные ночи на территории области прошли тихо. Спасибо нашим защитникам и защитницам", — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, начались 210 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отбили атаки оккупанов на 10 участках в Донецкой области и помятошили вражеские подразделения в Запорожье. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Путин паникует: почему россияне спешат провести референдумы на оккупированных территориях

Путин паникует: почему россияне спешат провести референдумы на оккупированных территориях

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация