Шольц сообщил, когда Путин откажется от России и своих империалистических амбиций

Военные преступники, которые терроризировали и убивали граждан Украины и уничтожали украинскую инфраструктуру, будут привлечены к ответственности.

В этом заверил канцлер Германии Олаф Шольц в обращении в Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, сообщает CNN.

"Мы должны обратить внимание и принять меры к тому, что Россия совершает военные преступления в Мариуполе, Буче и Ирпене. Мы привлечем убийц к ответственности", – сказал Шольц и продолжил, – "Путин откажется от своей войны и своих империалистических амбиций, только если поймет, что не сможет победить. Вот почему мы не примем мир, диктуемый Россией, и мы не примем никаких фиктивных референдумов".

Канцлер Германии также отметил поддержку Украины со стороны его страны.

"Мы поддерживаем Украину всеми силами – финансовой, экономической, гуманитарной помощью, а также оружием. Вместе с нашими партнерами по всему миру мы ввели жесткие экономические санкции против российского руководства и российской экономики", – добавил Шольц.

Немецкий лидер также опроверг фейковые заявления, что мол санкции вызвали задержку любых поставок зерна в Украину.

"За счет этих санкций не было задержано ни одного мешка зерна. только Россия не дала выйти в море украинским зерновым судам, бомбит порты и уничтожает сельскохозяйственные предприятия", – добавил он.

Напомним, Дуда сравнил Путина со Сталином и напомнил о Голодоморе.

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