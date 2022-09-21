Дуда сравнил Путина со Сталином и напомнил о Голодоморе

Президент Польши Анджей Дуда сравнил действия россиян по уничтожению урожая в Украине и блокированию экспорта зерна с Голодомором 1930-х годов.

Об этом Анджей Дуда заявил во время выступления на 77-й Генассамблее ООН, пишет Укринформ.

"С самого начала вторжения Россия умышленно и цинично уничтожала посевы, сельскохозяйственное оборудование", — отметил президент Польши.

Урожай существенно снизился, ведь Россия захватила 22% сельскохозяйственных угодий Украины. По предварительным оценкам, в текущем году Украина соберет на 35% меньше зерна.

От таких действий россиян страдает не только Украина, но и другие государства, нуждающиеся в украинском зерне. Это экономическое оружие, которое сильнее всего бьет по Африке и Ближнему Востоку.

«Я достаточно долго занимаюсь политикой, чтобы быть наивным в этом вопросе. Мы видим целенаправленную и сознательную политику. Это катастрофа посредством голода, спровоцированная Россией», — отметил Дуда.

"Мы обязаны не допустить, чтобы в XXI веке кто-то сознательно и цинично вызывал искусственный голод с целью достижения своих политических целей, как это делал Сталин в 1930-х годах", — сказал польский президент.

Польский лидер акцентировал, что видит необходимость создания механизмов наказания для привлечения к ответственности виновных в нарушениях международного права, сознательно уничтожающих посевы. Он добавил, что Россия ведет войну не только против Украины, но и общих ценностей всего человечества.

«Эту войну, как остальные современные конфликты в мире, агрессор должен проиграть. И в этом конкретном случае агрессором является российское государство. Более того, агрессор уже в определенной степени проиграл, не сумев покорить свободный народ (Украина – ред.), сломить его дух», — подчеркнул президент Польши.

Также читайте Дуда заявил, что Россия должна заплатить Польше репарации за Вторую мировую войну

Напомним, польский Сейм принял резолюцию, в которой требует возмещения ущерба, нанесенного Германией во время Второй мировой войны, и выражает претензии к России как правопреемнице Советского Союза.

Читайте также:

Дуда заговорил по-украински: речь президента Польши на Крымской платформе