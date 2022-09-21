Астрологический прогноз на 21 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не подходит для активной деятельности – его желательно провести в собственном доме в тишине и покое. Тем не менее лени тоже предаваться не следует – звезды рекомендуют заняться чем-нибудь необременительным, но приятным – например, своим хобби.

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: слабая, будет все время стремиться к нулю.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: горный, хрусталь, шпатель, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: если вовремя не приступить к лечению болезни, начавшейся в этот день, она может привести к более чем серьезным последствиям. Нежелательно производить какие-либо манипуляции с ушами, даже визит к лору лучше перенести на следующий день.

Сны дня: вероятность того, что сны нынешней ночи станут пророческими, астрологи рассматривают как пятьдесят на пятьдесят, поэтому особо доверять им не стоит.

Афоризм дня: "Противоположность любви – апатия, а не ненависть" (Джон Ле Карре).

Геометрическая фигура дня: спираль – схематичный образ Вселенной и символ жизненной силы.

Ангел-хранитель дня: Альфар – награждает своих подопечных проницательностью и высоким уровнем интуиции, которая позволяет читать чужие мысли и предугадывать намерения.

Магия и мистика дня: можно медитировать и гадать на картах Таро.

Табу дня: любые начинания в этот день обречены на провал.

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