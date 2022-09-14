В Польше беженцам из Украины предоставят бесплатные квартиры

В Польше предоставят бесплатные квартиры беженцам из Украины. На это европейские фонды уже выделили несколько миллионов злотых.

В польском городе Замостье в Люблинском воеводстве создадут центр временного пребывания для беженцев из Украины, который планируют открыть в конце следующего года. Проживание здесь для беженцев из Украины будет бесплатным.

Об этом сообщает портал "Наша Польша".

Отмечается, что на реализацию проекта Замостье получили средства из фондов ЕС. Около 5 миллионов злотых выделили в рамках инициативы Lubelskie pomaga Ukrainie ("Любельщина помогает Украине").

Для обустройства 10 временных квартир для украинцев выделили помещение, в котором раньше была воеводское медицинское пространство. Здание капитально отремонтируют и создадут специализированный центр, где украинские беженцы смогут находиться до момента завершения военных действий на территории Украины.

В 10 квартирах будут проживать до 40 человек – преимущественно женщины с детьми. В ячейке также будет доступна, среди прочего, детская игровая комната, прачечная с сушилкой, общая комната, кабинеты профессиональных психолога, юриста и переводчика.

Напомним, Украина присоединится к свободной зоне роуминга Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен во время ежегодного обращения "О положении Союза" в Европарламенте.

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