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Росіяни обстріляли Сумщину: випустили 13 артснарядів

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Росіяни обстріляли Сумщину: випустили 13 артснарядів

Фото: Associated Press

Російські війська обстрілюють Сумську область.

У вівторок, 20 вересня, близько 23:00 окупанти обстріляли територію Есманьської громади. Росіяни випустили 13 артснарядів.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, обвйшлося без жертв та руйнувань.

"Решта ночі на території області минула тихо. Дякую нашим захисникам та захисницям", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, розпочалася 210 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 10 ділянках на Донеччині та помотлошили ворожі підрозділи на Запоріжжі. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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