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Росія має намір призвати 300 тисяч резервістів на війну проти України

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Росія має намір призвати 300 тисяч резервістів на війну проти України

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Росія має намір призвати 300 тисяч резервістів, які насамперед мають бойовий досвід.

Під мобілізацію у Росії підпадуть люди, що відслужили, насамперед із бойовим досвідом, які мають військово-облікову спеціальність.

Про це сьогодні, 21 вересня, заявив Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу, передють російські ЗМІ.

Шойгу зазначив, що будуть призвані по частковій мобілізації 300 тисяч резервістів. За його словами, мобілізація в РФ проводиться для контролю вже "звільнених" територій. З його слів, в межах мобілізації буде задіяно близько 1% мобілізаційного ресурсу.

Також російський міністр оборони запевнив, що студентів та учнів вишів часткова мобілізація не торкнеться.

Нагадаємо, в Росії оголошено часткову мобілізацію через війну проти України. Мобілізаційні заходи почнуться вже сьогодні, 21 вересня.

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Дата публікації
Перегляди
3979
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