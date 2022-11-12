Російський “лендліз” на Херсонщині: Арестович перелічив трофеї ЗСУ

Озвучений військовим експертом перелік покинутої російськими окупантами техніки до кінця дня 12 листопада, ймовірно, ще більше розширився.

Під час втечі із правого берега Херсонщини російські військові залишили десятки одиниць техніки.

У розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним радник Офісу президента та військовий експерт Олексій Арестович озвучив перелік українських трофеїв.

За його словами, під час контрнаступу на Херсонщині підрозділи ЗСУ знайшли п'ять великих складів.

“Захоплено понад 50 вантажних машин, вертоліт, п'ять одиниць ППО, за десяток артилерійських систем і дуже багато стрілецької зброї, мін, гранатометів та боєприпасів", - зазначив Арестович.

При цьому він зауважив, що озвучений перелік трофеїв – за даними на ранок 12 листопада. Ймовірно, російський “лендліз”, як жартома називають залишену окупантами військову техніку, до кінця дня ще збільшився.

Нагадаємо, українські військові під час контрнаступу на Херсон захопили російську бойову машину БМП-1АМ "Басурманин".

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