Российский "лендлиз" в Херсонской области: Арестович перечислил трофеи ВСУ

Озвученный военным экспертом список брошенной российскими оккупантами техники к концу дня 12 ноября, вероятно, еще больше расширился.

Во время бегства с правого берега Херсона российские военные покинули десятки единиц техники.

В разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным советник Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович озвучил список украинских трофеев.

По его словам, во время контрнаступления в Херсонской области подразделения ВСУ нашли пять больших складов.

"Захвачено более 50 грузовых машин, вертолет, пять единиц ПВО, более десятка артиллерийских систем и очень много стрелкового оружия, мин, гранатометов и боеприпасов", — отметил Арестович.

При этом он отметил, что озвученный список трофеев – по данным на утро 12 ноября. Вероятно, российский "лендлиз", как в шутку называют оставленную оккупантами военную технику, к концу дня еще увеличился.

Напомним, украинские военные во время контрнаступления на Херсон захватили российскую боевую машину БМП-1АМ "Басурманин".

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