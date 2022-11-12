Україною стрімко поширюється тривога: із російського аеродрому злетіли бомбардувальники

Пройдіть в укриття до закінчення тривоги, не наражайте себе на небезпеку.

У низці областей оголосили повітряну тривогу, яка швидко поширюється Україною. Ракетна небезпека - майже у всіх областях, крім західних.

Про це свідчить мапа тривог.

Станом на 23:30 12 листопада сирени лунають у центральних, східних та північних регіонах. Найперше тривога була оголошена у Київській області, потім вона швидко поширилася на інші регіони. Варто зазначити, що у Луганській області від 4 квітня тривога триває 222 день.

Терміново пройдіть в укриття до закінчення тривоги.

В одному із телеграм-каналі повідомляється, що з аеродрому "Шайківка", що поблизу Смоленської області РФ, вилетіли три стратегічні бомбардувальники Ту-160. Ймовірні пуски ракет. На озброєнні можуть бути ракети Х-22. Зазначається, що ці вильоти можуть бути із ціллю залякування.

"Наразі вони над Курською областю в рф. Можливі пуски ракет з північно-східного напрямку. Будьте в укриттях!", - сказано у повідомленні.

Росія обстріляла Запоріжжя та Харків

Ввечері 12 листопада російська війська завдали удару по Запоріжжю та Харкову. В останньому місті під час повітряної тривоги, яку було оголошено на території області о 22.19, місцеві мешканці чули потужні вибухи. Втім у соцмережі стверджують, що вибухи лунали не в самому обласному центрі, а на території області.

В Офісі президента поінфомували, що російські військові обстріляли касетними снарядами один з районів Запоріжжя. Снаряди впали поблизу 6 житлових будинків. Через небезпеку детонації місцева влада вирішила евакуювати мешканців будинків. Ці заходи приймаються, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів.

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