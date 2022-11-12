У Харкові під час повітряної тривоги було чутно вибухи

Місцеві жителі у соцмережах стверджують, що вибухи лунали не в самому обласному центрі, а на території області.

Увечері в суботу, 12 листопада, у місті Харкові під час повітряної тривоги, яку було оголошено на території області о 22.19, місцеві мешканці чули потужні вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Офіційної інформації про причину та наслідки вибухів наразі не повідомили.

Місцеві жителі у соцмережах стверджують, що вибухи лунали не в самому обласному центрі, а на території області.

О 22.51 пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, на початку листопада російська армія намагалася наступати в Чугуєвському районі на Харківщині. Втім, окупанти відступили з втратами через відсіч українських військових.

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