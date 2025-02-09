Стало відомо, що потрібно Україні для використання Mirage 2000

Україна потребує ресурсів для їхньої повноцінної адаптації..
Французькі винищувачі Mirage 2000, які отримала Україна, суттєво посилять авіаційну складову ППО. Однак для їх ефективного використання країні потрібні додаткові ресурси.
Таку думку висловив авіаексперт Анатолій Храпчинський в інтерв'ю OBOZ.UA.
"Якщо говорити про наші спроможності, то треба розуміти, що ми поступово оновлюємо парк, який дозволяє нам закривати питання, які закривали літаки Су-24. Ці задачі зможуть виконувати Mirage. Варто зазначити, що Mirage – це літаки четвертого "плюс" покоління. Вони мають сучасну авіоніку, системи радіолокації, які бачать на 100 кілометрів, і додатково можуть фіксувати будь-які повітряні та наземні цілі на цій відстані і знищувати їх ракетами "повітря-повітря" або модульними авіабомбами у випадку роботи по наземних цілях", - розповів він.
За його словами, поки що невідомо, чи зможуть Mirage 2000-5F використовувати ракети Storm Shadow/SCALP, оскільки це залежить від дозволу західних партнерів. Літаки потребують модифікації авіоніки та зв’язку для взаємодії з такими ракетами, хоча вони вже пройшли модернізацію для ударів по наземних цілях.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Mirage 2000 змінять хід повітряних боїв в Україні.
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