Стало известно, что нужно Украине для использования Mirage 2000

Французские истребители Mirage 2000, которые получила Украина, существенно усилят авиационную составляющую ПВО. Однако для их эффективного использования стране требуются дополнительные ресурсы.

Такое мнение высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в интервью OBOZ.UA.

"Если говорить о наших возможностях, то надо понимать, что мы постепенно обновляем парк, который позволяет нам закрывать вопросы, которые закрывали самолеты Су-24. Эти задачи смогут выполнять Mirage. Стоит отметить, что Mirage — это самолеты четвертого "плюс" поколения. на этом расстоянии и уничтожать их ракетами "воздух-воздух" или модульными авиабомбами в случае работы по наземным целям", — рассказал он.

По его словам, пока неизвестно, смогут ли Mirage 2000-5F использовать ракеты Storm Shadow/SCALP, поскольку это зависит от разрешения западных партнеров. Самолеты нуждаются в модификации авионики и связи для взаимодействия с такими ракетами, хотя они уже прошли модернизацию для ударов по наземным целям.

Напомним, ранее мы писали о том, как Mirage 2000 изменит ход воздушных боев в Украине.

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