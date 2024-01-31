Скоро наступальна операція РФ на фронті "захлинеться" - експерт

Наступальна операція російської армії, яка розпочалася восени 2024 року, найімовірніше, виснажиться весною 2024 року, після виборів президента РФ.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарфону у середу, 31 січня.

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"Чому на весні наступ може максимально виснажитися? Це пов'язано із деякими факторами, одним із них є так звані вибори президента РФ, після яких розпочнеться процес мобілізації. Це відновлення людського ресурсу, а також це виділення ресурсу на забезпечення підрозділів. Тобто це досить важкий процес, на який треба буде якийсь час і на який треба буде оперативну паузу", - зазначив він.

На його думку, росіяни розпочали свій наступ у "максимально не вигідні погодні умови", коли найкраще бути в обороні.

"Вони нехтують людськими життями, саме тому вони стартували в період, коли найкраще бути саме в обороні, але росіяни перейшли у наступ через політичні примхи самого Путіна. Йому потрібно напередодні його виборів якісь епічні перемоги, якими він міг би хизуватися. Але як ми бачимо, станом на сьогодні вони, втративши сотні та навіть тисячі одиниць техніки і величезну кількість людського ресурсу, вони не спромоглися досягти якогось результату саме того епічного масштабу, про який мріяв сам Путін", - додав експерт.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов, коментуючи перспективи закінчення війни, розповів, що зараз триває наступальна операція РФ на фронті.

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