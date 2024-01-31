Скоро наступательная операция РФ на фронте "захлебнется" — эксперт

Наступательная операция российской армии, которая началась осенью 2024 года, вероятнее всего, истощится весной 2024 года, после выборов президента РФ.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарфона в среду, 31 января.

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"Почему весной наступление может максимально истощиться? Это связано с некоторыми факторами, одним из них являются так называемые выборы президента РФ, после которых начнется процесс мобилизации. Это восстановление человеческого ресурса, а также выделение ресурса на обеспечение подразделений. То есть это достаточно тяжелый процесс, на который потребуется какое-то время и на которое потребуется оперативная пауза", — отметил он.

По его мнению, россияне начали свое наступление в "максимально не выгодные погодные условия", когда лучше быть в обороне.

"Они пренебрегают человеческими жизнями, именно поэтому они стартовали в период, когда лучше всего быть именно в обороне, но россияне перешли в наступление из-за политических прихотей самого Путина. Ему нужны накануне его выборов какие-то эпические победы, которыми он мог бы кичиться. Но как мы видим, по состоянию на сегодняшний день они, потеряв сотни и даже тысячи единиц техники и огромное количество человеческого ресурса, они не смогли достичь какого-то результата именно того эпического масштаба, о котором мечтал сам Путин", — добавил эксперт.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя перспективы окончания войны, рассказал, что сейчас идет наступательная операция РФ на фронте.

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