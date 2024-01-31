Загарбники почали "реєстрацію" виборців на ТОТ: що відомо

В Запорізькій області почалася так звана реєстрація громадян для фейкових виборів президента РФ. Йдеться про тих, хто збирається голосувати за межами свого регіону.

Про це повідомляє ЦНС.

Зокрема, для підвищення явки виборців росіяни активно реєструють на ТОТ власних гастролерів.

"Крім того, йде активна реєстрація "мертвих душ", аби продемонструвати нібито легальність "виборів" на ТОТ, які "відвідують" дільниці", – зазначається у повідомленні.

Так, російські окупанти хочуть продемонструвати видимість 80% явки в захоплених регіонах.

Раніше йшлося про те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни глушать мобільний зв’язок. Уся річ у тому, що вони не довіряють місцевим.

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