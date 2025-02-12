Темпи наступу РФ сповільнилися: експерт розповів, в чому причина

Російські війська продовжують спроби оточення Покровська та Мирнограда, атакуючи позиції українських захисників на південний захід від Покровська та на північний схід від Мирнограда.

Про це в інтерв’ю для "РБК-Україна" розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, темпи просування російської армії значно знизилися через ефективну оборону Сил оборони України. Нині окупанти просуваються лише на кілька сотень метрів на добу, що значно менше, ніж кілька тижнів тому.

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“Росіяни зазнають таких непоправних втрат, що не спроможні рухатися вперед з попередніми темпами. Ба більше, ворог змушений задіювати оперативні резерви, які планував використати під час боїв у Покровську та Мирнограді”, – наголосив Селезньов.

Попри активний тиск, українські війська періодично проводять контратаки, що створює серйозні загрози для штурмових загонів РФ.

“Я не ризикував би говорити, що Покровськ чи Мирноград приречені. Навпаки, ефективна бойова робота та наявність ресурсів Сил оборони даються взнаки. Ворог зазнає втрат і не має чим похвалитися за останні тижні”, – підсумував експерт.

Нагадаємо, на думку генерала Наєва, кремлю потрібен Покровськ, аби показати, що російська армія досі могутня і володіє стратегічною ініціативою.

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