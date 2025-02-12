Темпы наступления РФ замедлились: эксперт рассказал, в чем причина

Российские войска продолжают попытки окружения Покровска и Мирнограда, атакуя позиции украинских защитников юго-западнее Покровска и северо-восточнее Мирнограда.

Об этом в интервью для "РБК-Украина" рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, темпы продвижения российской армии значительно снизились из-за эффективной обороны Сил обороны Украины. Сейчас оккупанты продвигаются всего на несколько сотен метров в сутки, что значительно меньше, чем несколько недель назад.

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“Россияне несут такие непоправимые потери, что не способны двигаться вперед с предыдущими темпами. Более того, враг вынужден задействовать оперативные резервы, которые планировал использовать во время боев в Покровске и Мирнограде”, – подчеркнул Селезнев.

Несмотря на активное давление, украинские войска периодически проводят контратаки, что создает серьезные угрозы для штурмовых отрядов РФ.

“Я бы не рисковал говорить, что Покровск или Мирноград обречены. Напротив, эффективная боевая работа и наличие ресурсов Сил обороны сказываются. Враг несет потери и ему нечем похвастаться за последние недели”, – подытожил эксперт.

Напомним, по мнению генерала Наева, кремлю нужен Покровск, чтобы показать, что российская армия до сих пор мощная и владеет стратегической инициативой.

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