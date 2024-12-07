У Донецьку заарештували "міністра" окупантів та його помічника: що відомо

В окупованому Донецьку затримано колишнього "міністра промисловості і торгівлі ДНР" Володимира Рущака та його помічника Сергія Голощапова.

Про це повідомив український блогер та журналіст Денис Казанський.

"У Донецьку заарештували високопоставлених діячів "ДНР", які займалися мародерством, грабували і пиляли на метал захоплені українські заводи в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

За словами Дениса Казанського, це підтверджує, що "всією суттю" "ДНР" є мародерство та грабіж Донбасу. Він зазначив, що затримання відбулося лише тому, "що вони з кимось не поділилися і комусь не заплатили".

"Тому що інші мародери, які діляться (включно з Пушиліним), спокійно грабують Донбас далі, і їх ніхто не заарештовує", - додав журналіст.

Нагадаємо, окупанти шантажують українців, змушуючи ставати донорами для армії кремля.

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