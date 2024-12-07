В Донецке арестовали "министра" оккупантов и его помощника: что известно

В оккупированном Донецке задержан бывший "министр промышленности и торговли ДНР" Владимир Рущак и его помощник Сергей Голощапов.

Об этом сообщил украинский блоггер и журналист Денис Казанский.

"В Донецке арестовали высокопоставленных деятелей "ДНР", занимавшихся мародерством, грабили и пилили на металл захваченные украинские заводы в Мариуполе", — говорится в сообщении.

По словам Дениса Казанского, это подтверждает, что "всей сутью" "ДНР" есть мародерство и грабеж Донбасса. Он отметил, что задержание произошло только потому, "что они с кем-то не поделились и кому-то не заплатили".

"Потому что другие мародеры, которые делятся (включая Пушилина), спокойно грабят Донбасс дальше, и их никто не арестовывает", — добавил журналист.

Напомним, оккупанты шантажируют украинцев, заставляя становиться донорами для армии кремля.

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