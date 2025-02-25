У Києві — вибухи: що стало відомо

Прогриміла низка вибухів.
У Києві пізно ввечері 25 лютого лунають вибухи. На лівому березі столиці працюють сили ППО.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко
"Перебувайте в укриттях! Ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто", - попередив Кличко.
Згодом він повідомив про роботу ППО у центрі Києва.
Нагадамо, напередодні у Києві та низці областей декілька разів за добу лунала повітряна тривога. 24 лютогомісту загрожували безпілотники.
Читайте також:
- Росіяни вдарили по Сумах: що відомо про наслідки (фото)
- Чи закінчиться війна в Україні в 2025 році: Буданов відповів
- Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом кількох тижнів: яка умова