У Києві — вибухи: що стало відомо

У Києві пізно ввечері 25 лютого лунають вибухи. На лівому березі столиці працюють сили ППО.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

"Перебувайте в укриттях! Ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто", - попередив Кличко.

Згодом він повідомив про роботу ППО у центрі Києва.

Нагадамо, напередодні у Києві та низці областей декілька разів за добу лунала повітряна тривога. 24 лютогомісту загрожували безпілотники.

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