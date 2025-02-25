Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві — вибухи: що стало відомо

Дата публікації
Перегляди
2796
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Києві — вибухи: що стало відомо

Повітряна тривога у Києві / Фото: ТСН.ua

Прогриміла низка вибухів.

У Києві пізно ввечері 25 лютого лунають вибухи. На лівому березі столиці працюють сили ППО. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

"Перебувайте в укриттях! Ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто", - попередив Кличко.

Згодом він повідомив про роботу ППО у центрі Києва.

Нагадамо, напередодні у Києві та низці областей декілька разів за добу лунала повітряна тривога. 24 лютогомісту загрожували безпілотники.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація