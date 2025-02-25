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В Киеве — взрывы: что стало известно

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В Киеве — взрывы: что стало известно

Воздушная тревога в Киеве / Фото: ТСН.ua

Прогремел ряд взрывов.

В Киеве поздно вечером 25 февраля раздаются взрывы. На левом берегу столицы работают силы ПВО.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

"Находитесь в укрытиях! Вражеские БпЛА с севера и юга еще заходят на город", — предупредил Кличко.

Впоследствии он сообщил о работе ПВО в центре Киева.

Напомним, накануне в Киеве и ряде областей несколько раз в сутки звучала воздушная тревога. 24 февраля городу угрожали беспилотники.

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