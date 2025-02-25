В Киеве — взрывы: что стало известно

Прогремел ряд взрывов.
В Киеве поздно вечером 25 февраля раздаются взрывы. На левом берегу столицы работают силы ПВО.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко
"Находитесь в укрытиях! Вражеские БпЛА с севера и юга еще заходят на город", — предупредил Кличко.
Впоследствии он сообщил о работе ПВО в центре Киева.
Напомним, накануне в Киеве и ряде областей несколько раз в сутки звучала воздушная тревога. 24 февраля городу угрожали беспилотники.
Читайте также:
- Россияне ударили по Сумам: что известно о последствиях (фото)
- Закончится ли война в Украине в 2025 году: Буданов ответил
- Трамп заявил, что война в Украине может закончиться в течение нескольких недель: какое условие