У росіян — нова дата захоплення Донецької області: що це означає

За повідомленням Генштабу ЗСУ, в Росії з'явилася нова дата захоплення Донецької області - 15 вересня.

В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Сергій Грабський розповів про можливості російської армії.

"Ми з вами живемо в іншій реальності, ця реальність базується на здоровому глузді. Я розумію 11 вересня - день виборів в Росії і таке інше. Чому 15-те?.. Повірте, не знаю. І знати не хочу, тому що цього не станеться. Виходячи з тих алгоритмів, тих наступальних можливостей, вони є. Але ці можливості використовуються вкрай неефективний спосіб. Військовий злочинець Гіркін назвав ці дії "сточування ресурсів". Ці сили, якими б великими не були, вони є все ж кінцевими. З урахуванням того, що за попередні 6 місяців вони не виконали цю задачу, а під контролем України залишається 45% Донецької області, захопити це буде дуже складно", - зазначив Сергій Грабський.

Нагадаємо, зберігається загроза ракетних та авіаударів з території і повітряного простору Білорусі.

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