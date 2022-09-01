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У них ще багато ресурсів: військовий експерт - про формування 3-го армійського корпусу РФ

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У них ще багато ресурсів: військовий експерт - про формування 3-го армійського корпусу РФ

Фото: Associated Press

Росія сформувала 3-й армійський корпус.

Зараз складно сказати, чи бере він участь у бойових діях в Україні, але це все ж може статись. 

Про це у коментарі ТСН.ua сказав військовий експерт Сергій Грабський. 

"Специфіка корпусу, як об'єднання, в тому, що праві і ті, і ті. Бо їхні частини можуть бути заведені. Чи приймають вони участь у бойових діях? Можливо. Але це угрупування переміщується в бік України. Воно може бути готовим, може бути неготовим до ведення бойових дій, але воно буде застосовано проти України. Воно може бути зосереджено на одному напрямку і тоді ми говоримо про застосування цього корпусу наприклад, на Донецькому напрямку або воно може бути розподілене в залежності від того, як розвиватимуться події на півдні України, зокрема на правому березі Дніпра в районі Херсонщини. Тому неможливо сказати, воює такий підрозділ або ні. Якщо воює, значить його система долучена до планування бойових дій. Зараз дуже складно сказати. У Росії є ресурси, причому вони багатопланові. Якість може бути різною, але кількість - достатня", - пояснив військовий. 

Нагадаємо, Подоляк розповів, як змусити Росію вивести війська з ЗАЕС

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
327
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